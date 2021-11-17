俄羅斯居中調解 亞美尼亞與亞塞拜然邊境停火

（法新社葉里凡16日電） 亞美尼亞國防部今天表示，在俄羅斯的斡旋下，亞美尼亞和亞塞拜然稍早在邊境地區的衝突已經停火。

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亞美尼亞表示，今天稍早在邊境地區的衝突造成1名軍人死亡，12人被俘，但後經「俄方斡旋，雙方達成協議，將自18時30分（格林威治時間14時30分）起在亞美尼亞東部邊界停火。情勢已經變得相對穩定」。

這兩個高加索宿敵1年前曾在爭議的納戈爾諾．卡拉巴赫地區（Nagorno-Karabakh，納卡區）交戰6周，造成6500多人死亡，最後根據俄羅斯居中調節的協議，亞美尼亞把控制數十年的大片領土移交給亞塞拜然之後，才於2020年11月畫下句點。

今天的衝突一度讓外界憂心兩國將再爆戰事。

亞美尼亞國防部說，至少有1名軍人在衝突中喪生，亞美尼亞「失去兩個軍事據點」，又說有12名亞美尼亞軍人遭亞塞拜然軍方俘虜。

亞塞拜然和亞美尼亞均指責對方在邊界地區先發動攻勢。

亞塞拜然國防部在聲明中說，「亞美尼亞軍隊攻擊克爾巴賈爾（Kelbajar）與拉欽（Lachin）地區的亞塞拜然據點」。聲明同時表示有兩名亞塞拜然軍人受傷。

亞塞拜然國防部表示，亞塞拜然軍隊「阻止敵人的進犯，接着包圍並扣押亞美尼亞軍人」。

這起衝突促使亞美尼亞呼籲盟國俄羅斯依「集體安全公約組織」（Collective Security Treaty Organisation）協議提供軍事支援。根據集體安全公約組織協議，亞美尼亞遭外敵入侵時，莫斯科有義務協助保衛。

克里姆林宮在聲明中說，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）在電話中與亞美尼亞總理帕辛揚（Nikol Pashinyan）討論局勢發展，同意就這個議題「保持聯繫」。

國際傳真社（Interfax）報導，俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）與亞塞拜然和亞美尼亞防長通話，承諾莫斯科將協助緩解緊張情勢。

達成停火協議之前，歐盟理事會（European Council）主席米歇爾（Charles Michel）在社群網站推特（Twitter）呼籲「全面停火」，聯合國也敦促亞塞拜然與亞美尼亞「克制」。

法國外交部在聲明中表達「深感關切」，呼籲各方尊重2020年11月達成的停火協議。

© 2021 AFP