俄羅斯提安全保證要求 蒲亭稱美方「正面」回應

（法新社莫斯科23日電） 俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）今天表示，華府願意討論俄羅斯的安全保證提案，限制北大西洋公約組織（NATO）向東擴張，是「正面」反應。西方國家憂心烏克蘭軍事緊張情勢急遽升溫。

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俄羅斯上周向美國和北大西洋公約組織（NATO）提出安全保證草案，當中提出俄方要求，以換取降低前蘇聯國家烏克蘭的緊張情勢。

提案中要求，NATO不能接受任何新成員加入該組織，且要求NATO不能在前蘇聯國家建立新的軍事基地。

蒲亭在年終記者會上告訴媒體：「北約不能有任何東擴動作。」

「現在球在他們那邊，他們必須給我們一個交待。整體來說，我們看到一個正面的回應。」

蒲亭說：「美國夥伴告訴我們，他們願意展開這項討論，明年初就在日內瓦。」蒲亭還說，雙方已經指派了代表。

西方政府指控莫斯科當局在和烏克蘭東部地區的邊界集結軍隊。俄羅斯2014年兼並克里米亞半島後，基輔當局即在烏東地區和親俄的分離主義分子爆發激戰。

美國和歐洲警告俄羅斯，倘若對北約盟國烏克蘭發動軍事攻擊，恐面臨空前的制裁。(譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）

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