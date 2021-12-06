俄羅斯擊敗克羅埃西亞 奪台維斯杯第3冠

（法新社馬德里5日電） 在梅迪維夫、盧布列夫於前兩點單打賽事獲勝後，俄羅斯擊敗克羅埃西亞，奪下隊史第3座台維斯杯（Davis Cup）網賽冠軍。

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在今天的冠軍賽中，盧布列夫（Andrey Rublev）第1點單打以6比4、7比6（7比5）擊敗戈佐（Borna Gojo）；第2點的單打，梅迪維夫（Daniil Medvedev）又以7比6（9比7）、6比2擊敗西里奇（Marin Cilic），讓俄羅斯連拿兩點，以2比0擊敗克羅埃西亞。

克羅埃西亞最有可能拿下的1點是在雙打，他們的代表是男雙世界排名第1組合梅克蒂奇（Nikola Mektic）與帕維克（Mate Pavic），但需要隊友在前兩點的單打中拿下1點，他們才有上場機會。

然而世界排名第2的梅迪維夫和排名第5的盧布列夫在這次賽事中，共出賽10場，就狂拿9勝，讓克羅埃西亞一如預期面臨苦戰。

即便聲勢遠不如對手，西里奇與戈佐仍在這場引人注目的決賽中挺身而出，在效力皇家馬德里的克羅埃西亞足球明星莫德里奇（Luka Modric）與群眾的打氣聲中，打出與對手勢均力敵的好球，兩人都將對手逼進搶七大戰，可惜最終仍敗下陣來。

俄羅斯自2006年後就未贏得台維斯杯冠軍，2011年到2018年更未曾擠身8強。

但由梅迪維夫和盧布列夫領軍的新生代俄羅斯隊未來可望繼續拿下勝利。他們陣中的克拉特塞夫（Aslan Karatsev）和卡察諾夫（Karen Khachanov），世界排名也都在前30名。

在俄羅斯男子隊今天拿下台維斯杯冠軍前，俄國女子隊上個月才於金恩夫人杯（Billie Jean King Cup）奪冠。上次在同年拿下男、女網球團體賽冠軍的是2012年的捷克。

克羅埃西亞是台維斯杯決賽的老面孔了，這是他們5年內第3度有機會爭奪這個賽事的冠軍。克羅埃西亞2016年不敵阿根廷屈居亞軍，但2018年擊敗法國奪冠。

俄羅斯雖是奪冠大熱門，但不論是33歲的前美國網球公開賽冠軍西里奇或是世界排名297名的戈佐，都讓俄羅斯捏了把冷汗。

© 2021 AFP