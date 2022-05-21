俄羅斯攻擊烏東文化中心 釀8傷包括1女童

（法新社基輔20日電） 烏克蘭當局今天表示，俄羅斯發動威力強大的飛彈攻擊，摧毀烏東剛修復完成的文化中心，造成至少8人受傷，其中包括1名女童。

廣告 繼續瀏覽後續

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在社群媒體上說，俄羅斯將攻擊目標鎖定東部地區哈爾科夫（Kharkiv）城鎮洛佐瓦亞（Lozova）「剛翻新的文化館」。他稱這場攻擊「邪惡、愚蠢至極」。

哈爾科夫州州長席尼胡波夫（Oleg Sinegubov）說，已有8人受傷，包括1名11歲女童。他們都被炮彈碎片擊中。稍早衛生官員稱有7人受傷。

席尼胡波夫說，俄羅斯發動飛彈攻擊後，文化中心陷入火海，附近建築物也受損；他又說，俄軍朝文化館發射3枚飛彈。這棟建築可容納1000人，是此區規模最大的文化中心。

他在通訊軟體Telegram上說：「這些佔領者無疑將攻擊目標直接對準（文化館）。」

他還說，其中兩枚飛彈遭到攔截，且火勢已撲滅。

澤倫斯基在Telegram寫道：「他們將文化、教育與人民視為敵人，毫不留情地使用飛彈或炸彈。」

他還附上一段影片，拍到文化館發生猛烈爆炸，碎片四處飛散，之後冒出濃濃黑煙。在影片中，可見附近有民宅，還有兩輛車經過，其中一輛車加速逃離現場。

烏克蘭國防部發言人莫圖茲亞尼克（Oleksander Motuzianyk）說，今天東部前線戰況激烈，看來將持續惡化。

他在記者會上說，俄軍沿着接觸線開火，試圖深入攻進烏克蘭防禦線。

© 2022 AFP