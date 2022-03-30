俄羅斯數十名外交人員涉情搜 歐盟4國聯手驅逐

（法新社布魯塞爾29日電） 在俄羅斯入侵烏克蘭陰影下，比利時、荷蘭、愛爾蘭和捷克等歐盟國家今天宣布聯手驅逐涉嫌從事間諜活動的數十名俄羅斯外交人員。

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根據法新社和路透社綜合報導，俄羅斯發出聲明，對此「不友善」之舉表達憤怒，並矢言報復。

比利時外交部長威爾梅斯（Sophie Wilmes）指出，比利時將驅逐俄羅斯駐布魯塞爾大使館和安特衛普（Antwerp）領事館21名外交人員，給他們2周時間離境。

她表示，比利時的行動與鄰國荷蘭一致。荷蘭外交部表示將驅逐17名被視為和情報人員一樣「暗中活躍」的俄羅斯外交人員。

愛爾蘭外交部長柯伏尼（Simon Coveney）則說，俄羅斯駐都柏林（Dublin）使館4名「高階官員」因為從事不符「國際外交行為標準」的活動，已被要求離開愛爾蘭，意指4人從事間諜活動。

捷克外交部指出，俄羅斯駐布拉格1名外交官已被給予72小時離境。捷克官員說，這名外交官是俄羅斯大使館副館長。

捷克外交部推文指出：「我們正與盟邦一起減少俄羅斯在歐盟的情搜活動。」

俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）表示，俄方將基於對等原則做出回應，不過未提供進一步細節。（譯者：徐睿承/核稿：李佩珊）

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