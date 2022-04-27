俄羅斯斷供天然氣 波蘭、保加利亞：已為此做好準備

（法新社華沙/基輔26日電） 俄羅斯即將停止向波蘭和保加利亞供應天然氣，顯示俄烏戰爭掀起的政治和能源供應衝突升級；波蘭和保加利亞雙雙表示，已經為此做好準備。

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波蘭國營能源公司PGNiG表示，從「俄羅斯天然氣工業公司」（Gazprom）經烏克蘭和白俄羅斯的天然氣將自格林威治時間27日上午6時起停止供應。不過，華沙當局表示，境內天然氣儲存達7成6，並不需要動用儲備。

保加利亞能源部今天也說，國營保加利亞天然氣公司（Bulgargaz）和保加利亞天然氣運輸公司（Bulgartransgaz）「已針對天然氣輸送替代協議及當前局勢之應變，採取相關步驟」。

保加利亞能源部補充說：「目前沒有必要實施任何消費限制措施。」

俄羅斯入侵烏克蘭後引發全球制裁，俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）要求「不友好」國家以盧布支付天然氣進口費用，迄今只有少數買家同意以盧布交易。

俄羅斯天然氣工業公司表示，他們並未停止向波蘭供應天然氣，但華沙必須根據新的「付款要求」向其支付費用。俄羅斯天然氣工業公司並未對保加利亞置評。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）

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