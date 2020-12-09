俄羅斯末日飛機敏感設備失竊 當局提警告

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社莫斯科9日電） 俄羅斯一架專門用來在核爆時保護國家高層領袖的所謂「末日飛機」（doomsday plane），傳出裡面的敏感設備遭竊。克里姆林宮今天對這起事件發出警告。

俄羅斯內政部指出，南方港市塔根羅格（Taganrog）的警方已接獲報案，這架停在當地機場的伊留申II-80型（Ilyushin II-80）飛機有價值100萬盧布（約新台幣38萬元）的設備失竊。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）形容這宗竊案是「緊急情況」。他並承諾，當局將「採取行動防範未來再度發生這類事件」。

俄羅斯內政部並未說明失竊品為何，僅表示已派遣調查人員前往現場。

塔根羅格位於首都莫斯科南方1100多公里處，是營運陷入困難的國有企業貝里耶夫飛機公司（BerievAircraft Company）所在地。貝里耶夫公司和內政部接獲法新社詢問時，都拒絕發表評論。

親克里姆林宮的俄羅斯電視台REN-TV本周稍早報導，一架在塔根羅格進行維修的II-80型飛機機上無線電設備被竊走；貝里耶夫上周已報警，目前已有12人接受偵訊，幕後主使者可能是有權進入機場的主管或官員。

俄羅斯共有4架末日飛機，專門用來在發生核子爆炸時疏散總統和其他高層官員。這種高度機密的飛行司令部幾乎沒有窗戶，據信俄國在1985年飛行過首架末日飛機。

© 2020 AFP