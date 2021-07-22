俄羅斯極音速武器添生力軍

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（法新社莫斯科22日電） 從「先鋒」（Avangard）、「匕首」（Kinzhal） ，到現在的極音速巡弋飛彈「鋯石」（Zircon），俄羅斯在極音速武器領域再次取得進展，替總統蒲亭口中的「無敵」（invincible）軍火庫再添生力軍。

俄羅斯這周從最具威力的戰艦之一、「高希柯夫海軍上將號」（Admiral Gorshkov）巡防艦上，成功試射「鋯石」巡弋飛彈，擊中位於俄羅斯北部巴倫支海（Barents Sea）沿岸，超過350公里外目標，飛行速度接近7馬赫。

如果「鋯石」巡弋飛彈通過更多測試，預料將可加入極音速滑翔載具「先鋒」，以及極音速空射飛彈「匕首」，成為俄羅斯極音速武器庫新成員。

極音速武器飛行速度至少是音速的5倍，並可在飛行途中操控，較傳統飛彈更不易被追蹤與攔截。

專家同意，現階段而言，俄國在這方面已經傲視群雄。

莫斯科的獨立軍事分析專家苟特（Alexander Golts）告訴法新社：「只有俄羅斯擁有極音速武器，但每個人都想要。」

蒲亭（Vladimir Putin）在2018年的國情咨文演說中，首次提到連串極音速武器，吹噓能夠規避一切既有飛彈防禦系統。

美國、中國、法國與其他主要強權，都已宣布研發極音速武器計畫，預料很快就會迎頭趕上。

莫斯科「法俄觀察組織」副主任德拉諾埃（Igor Delanoe）表示：「俄國完全了解領先只是暫時的。美國只需要幾個月就可以趕上，至多一年半或兩年。」

但分析家表示，極音速武器雖然了不起，卻不是能夠逆轉戰事的科技。

苟特說，雖然「先鋒」的速度能達到每小時3萬3000公里，是「了不起」的科學成就，「但從軍事觀點來看，它和一般彈道飛彈其實沒甚麼兩樣。後者同樣能發射，進入太空，然後擊中美國領土，不需要額外操作。」

© 2021 AFP