俄羅斯異議領袖納瓦尼登機返國

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（法新社莫斯科17日電） 俄羅斯反貪腐人士納瓦尼投入反對運動近10年，挑戰俄國總統蒲亭對權力的掌控，儘管因此經常出入監獄牢房，健康也受損，他仍不改其志，在赴德國就醫後決定返國繼續奮鬥。

納瓦尼（Alexei Navalny）去年在西伯利亞被下毒於搭機時昏迷，被送往德國治療。他今天從德國搭機返回俄羅斯，登機前表示無畏遭逮捕。

這位從美國耶魯大學畢業的44歲律師，被莫斯科當局禁止出現在國營電視台，2018總統大選也被阻止參選挑戰蒲亭（Vladimir Putin）。

納瓦尼常吃牢飯，也常被攻擊，去年8月遭人以蘇聯時代神經毒劑「諾維喬克」（Novichok）攻擊後，仍誓言要繼續投身政治。他在宣布返回俄羅斯的影片中表示，他「幾乎（恢復）健康」，可以返家「休養」。

納瓦尼揭發俄國精英的貪腐行徑，在推特有超過200萬跟隨者，因而吸引了一群年輕支持者。

他以直言不諱的大炮風格引人注意，他將俄羅斯執政的「團結俄羅斯黨」（United Russia）形容為「騙子和竊賊政黨」。

納瓦尼2011年發起群眾抗議，當時數萬人湧向莫斯科街頭，抗議國會選舉舞弊。

2年後，納瓦尼出馬競選莫斯科市長，以第二高票輸給蒲亭盟友索比亞寧（Sergei Sobyanin）。

2017年，納瓦尼在YouTube發布紀錄影片，指控當時的總理麥維德夫（Dmitry Medvedev）涉及貪腐，引爆國內新一波抗議活動，抗議人士遭到逮捕。

同年，納瓦尼前往西班牙，接受眼睛手術。他是在一場街頭事件中遭攻擊，導致一眼受損近乎全盲。

納瓦尼面臨一連串法律官司，支持者則把這視為當局對他異議活動的一種懲罰。

2013年，納瓦尼被控侵吞公款遭定罪，判了5年緩刑，失去競選資格。2014年，他被判處另一個緩刑，被列共同被告的胞弟奧列格．納瓦尼（Oleg Navalny）則被判處3年半徒刑，異議人士把當局此舉比為「挾持人質」。

納瓦尼近年來最大一場政治勝利是2019年地方選舉，當時在盟友被禁止參選下，納瓦尼鼓吹「聰明投票」，造成親蒲亭政黨遭逢重大挫敗。

所謂的「聰明投票」呼籲選民把票投給最有可能擊敗執政黨的候選人，和克里姆林宮有關聯的候選人因此丟掉了莫斯科議會的議席。

納瓦尼的辦公室還多次遭到當局突擊，他的反貪腐基金會被莫斯科當局列入「外國代理人」，並被處以鉅額罰金。

© 2021 AFP