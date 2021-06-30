俄羅斯疫苗接種緩慢 總統蒲亭反對強制施打

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（法新社莫斯科30日電） 俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）今天表示，儘管境內2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例激增、疫苗接種率增加緩慢，但他反對採取強制接種措施。

蒲亭在電視轉播的年度叩應節目中告訴俄羅斯人民：「我不支持強制接種疫苗。」

蒲亭被問到是否支持在全國實施新的封鎖措施時說，地方當局正在推廣地方化的強制疫苗接種和其他措施，以免採行新的隔離措施。

根據俄羅斯政府統計，境內今天通報過去24小時有669人確診死亡，一連兩天創下單日不治人數新高。

蒲亭說，大約有2300萬名俄羅斯人接種疫苗，並說俄羅斯國產疫苗比外國替代品更好。在外國替代品中，他提到阿斯特捷利康公司（AstraZeneca）疫苗以及美國輝瑞（Pfizer）和德國BioNTech共同研發的疫苗。

68歲的蒲亭還提及境內很普遍的疫苗懷疑論，並敦促俄羅斯人民聽取「專家」的意見。

他告訴俄羅斯人民：「有必要傾聽，但不是聽那些知道的很少、散布謠言的人，而是聽專家的話。」民調顯示，大多數俄羅斯人民反對接種疫苗。

蒲亭近幾個月一直敦促俄羅斯人接種疫苗，並在今年稍早宣布他已接種疫苗，但沒有具體說明他接種4種國產疫苗中的哪一種。

他今天宣布，自己接種的是衛星-V（Sputnik V）疫苗，這是第一個在俄羅斯註冊的疫苗。（譯者：林沂鋒/核稿：林治平）

© 2021 AFP