俄羅斯着名人權團體「紀念」 遭勒令關閉

（法新社莫斯科28日電） 俄羅斯最高法院今天下令關閉國內最着名的人權團體「紀念」（Memorial），這個團體記錄了蘇聯史達林時代的整肅行徑，也是後蘇聯時代的民主化象徵。

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法官娜沙羅娃（Alla Nazarova）下令關閉「紀念」的核心架構「紀念國際」（Memorial International），理由是該組織違反「外國代理人」（foreign agent）規定，未依法在所有出版物上註明自己是外國代理人。

這項外國代理人法律令人聯想到史達林時期，它把接受外國資金的機構，貼上違反俄國利益的標籤。

檢方也指控「紀念國際」詆毀蘇聯時期的記憶、蘇聯的勝利以及對「納粹犯人」的改造。

檢方在今天的審訊過程中說，「紀念」營造蘇聯是「恐怖主義國家的錯誤印象，還玷污二戰時期的記憶」。

「紀念」在通訊軟體Telegram上表示，法院決定關閉「紀念國際」及其區域分支。

「紀念」於1989年由諾貝爾和平獎得主沙卡洛夫（Andrei Sakharov）等蘇聯異議人士創立。法院今天的決定是該組織迄今承受的最嚴重打擊，且不得在俄國法院上訴。

「紀念」是由各地登記機構組成的鬆散架構；位於首都莫斯科（Moscow）的「紀念國際」負責維護這個網絡的龐大檔案，並擔負協調工作。

這個組織耗時多年記錄蘇聯時期犯下的暴行，尤其是惡名昭彰的古拉格（Gulag）勞改營內的惡行。

俄國當局先前已把總統蒲亭（Vladimir Putin）的頭號批評者納瓦尼（Alexei Navalny）關入監牢、禁止納瓦尼的組織，並打壓獨立媒體和人權團體。

然而，即使是在當前這種氛圍下，「紀念國際」被禁仍顯得不尋常。支持者認為，該組織遭到關閉，顯示俄羅斯30年前展開的後蘇聯民主化時代告終。

數十名「紀念」的支持者今天不畏嚴寒聚集在法院外，數人遭到拘留。

支持者柏尤柯瓦（Maria Biryukova）表示，俄國需要「紀念」來確保國家不會重蹈覆轍。她告訴法新社：「我們需要知道自己的歷史，好好了解現在發生的事，『紀念』說的是實話，絕不是要貶低這個國家」。

「紀念」的律師和多位創辦人均否認嚴重違法，並稱其內容都已適切地加入標識，僅一些數量微不足道的文件可能有遺漏。

© 2021 AFP