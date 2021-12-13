俄羅斯總統蒲亭 蘇聯解體後曾開計程車兼差

（法新社莫斯科12日電） 俄羅斯媒體今天報導，該國總統蒲亭（Vladimir Putin）在紀錄片中提到，他於蘇聯解體後，曾開計程車來增加收入的過去。

廣告 繼續瀏覽後續

蒲亭曾是前蘇聯情報機構「國家安全委員會」（KGB）的情報員，先前他就曾對蘇聯解體表達遺憾。他表示，蘇聯在30年前解體，「對大多數公民來說」仍是場「悲劇」。 俄羅斯國營電視台「第一頻道」（Channel One）即將推出紀錄片「俄羅斯 近代史」（Russia. Recent History），國營「俄羅斯新聞社」（RIA Novosti）今天摘錄內容報導蒲亭的評論。 身為忠實的公僕，蒲亭在蘇聯解體時感到沮喪，他曾稱蘇聯瓦解是「20世紀最嚴重的地緣政治災難」。 蘇聯解體後，曾讓經濟嚴重不穩定一段時間，使得許多人陷入貧困。在此同時，獨立出來的俄羅斯也從共產主義過渡到資本主義。 俄羅斯新聞社根據紀錄片節錄報導說，蒲亭透露，他偶爾會去當計程車司機，以增加他的收入。 蒲亭說：「有時候我得賺些外快。」 「我的意思是說，當私人的司機，開車來賺點外快。老實說，現在談起此事令人不悅，但不幸的是，情況就是如此。」 俄羅斯曾是蘇聯的核心，後來蘇聯1991年解體，變成波羅的海到中亞的15個國家，俄羅斯也成為獨立國家。

© 2021 AFP