俄羅斯群眾將再示威 反對派納瓦尼親友已遭軟禁

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（法新社莫斯科29日電） 俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）被官方關押在獄，他的親弟和助理在新一波示威之前也遭軟禁。俄羅斯當局今天警告，抗議群眾會面臨參與「大規模暴動」的指控。

新一波抗議預定於本月31日在全國各地進行。批評俄羅斯政府的人表示，當局在群眾上街前，大幅加強向反對派施壓，試圖威嚇示威者、扼殺異議。

納瓦尼的弟弟奧列格（Oleg Nalvany）、得力助手索波爾（Lyubov Sobol）和龐克樂團「暴動小貓」（Pussy Riot）成員艾廖希娜（Maria Alyokhina）據稱因號召群眾抗議、涉嫌違反新型冠狀病毒防疫限令，將被軟禁直到3月23日。

奧列格曾因挪用公款罪坐牢3年半，2018年才獲釋。異議人士說，他被定罪是因為政治動機。

此外，納瓦尼在莫斯科辦公室的聯絡人史蒂巴諾夫（Oleg Stepanov），以及醫衛人員工會異議領袖瓦西里耶娃（Anastasia Vasilyeva）也雙雙遭軟禁兩個月。

負責重大犯罪的調查委員會今天還宣布，納瓦尼的區域網絡負責人伏科夫（Leonid Volkov）被控呼籲未成年人參加未經批準的集會，已被通緝。伏科夫以立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）為根據地。

數以萬計群眾上周末在俄羅斯各地上街力挺納瓦尼，逾4000人被捕，其後納瓦尼家屬和盟友受到的壓力就愈來愈大。

納瓦尼在俄羅斯是最勇於批評總統蒲亭（Vladimir Putin）的反對派，他去年遭人以神經毒劑毒害，差點喪生，被送往德國治療後撿回一命，但一返俄就被捕。

俄羅斯政府雖於本周稍早宣布新增病例顯着減少，因此放寬防疫限制，允許酒吧、餐廳徹夜開放，企業員工可正常上班，但首都莫斯科官員仍不開放大型集會。

© 2021 AFP