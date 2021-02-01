俄羅斯群眾示威4000多人被捕

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（法新社莫斯科31日電） 俄羅斯各地今天再現大批示威群眾湧上街頭，要求釋放遭關押的反對派領袖納瓦尼。當局也出動大規模警力鎮壓，據悉已有4000多人被捕。美國國務卿布林肯譴責俄國政府粗暴行為。

從遠東的海參崴（Vladivostok）到波羅的海畔的第二大城聖彼得堡，俄羅斯當局部署成千上萬身着鎮暴裝備的警力，以防備連續第2個周末出現的大規模示威。首都莫斯科的市中心今天也因此封閉。

獨立監督團體OVD-Info表示，截至目前全俄羅斯已至少有4027名示威者被捕，其中莫斯科佔1167人，聖彼得堡佔862人。納瓦尼（Alexei Navalny）的盟友另在社群媒體上透露，他的妻子納瓦納亞（Yulia Navalnaya）也在示威中被捕。

44歲的納瓦尼1月中返國時在機場被捕，目前羈押在莫斯科的馬特羅斯卡雅蒂什納（Matrosskaya Tishina）監獄等待審判。他被控數項刑事罪名，恐面臨數年牢獄之災。西方國家已紛紛呼籲將他釋放。

莫斯科今天出現數年來罕見情況，警方將市中心封鎖，沿街有數以百計警察站崗，市中心地鐵站關閉，行人移動範圍也受限。

示威者原本希望在俄羅斯聯邦安全局（Federal Security Service）總部外聚集抗議，但主辦單位最後一刻改變地點，群眾最後分散到市區數個地點示威。

法新社記者目睹數十位抗議者被捕，並被押上警方廂型車。混亂中不清楚究竟有多少人參與示威。

數以百計的遊行群眾穿越莫斯科市中心，朝馬特羅斯卡雅蒂什納監獄方向前進，沿途高喊「要自由！」和「蒲亭（Vladimir Putin，俄羅斯總統）是賊！」

警方則跟在隊伍後方，一面打散群眾，一面用擴音器播放預錄訊息，警告根據2019冠狀病毒疾病（COVID-19）防疫規定，集會涉及違法。

34歲獸醫達揚（Darya）在莫斯科示威現場告訴法新社：「掌權者不想傾聽任何人或任何意見。」

根據法新社記者所見，在聖彼得堡，警方封鎖主要幹道涅夫斯基大道（Nevsky Prospekt），並關閉地鐵站，市中心也到處可見到停靠的警車。

帶着女兒一同現身聖彼得堡示威活動的葛里戈耶娃（Natalya Grigoryeva）說：「整個市中心都被封鎖線圍住。這一切是為了對抗誰？對抗自己的人民嗎？」

新上任的布林肯（Antony Blinken）今天在推特發文寫道：「美國譴責俄羅斯當局持續第2周以粗暴方式對待和平示威者和記者。我們再度要求俄國釋放被捕人士，行使他們的人權。」

俄羅斯外交部則在臉書（Facebook）發表聲明回擊表示：「美國嚴重干預俄國內政，如同華府控制的網路平台宣揚假消息和號召違法集會，都是已被證明的事實。」

© 2021 AFP