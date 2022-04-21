俄羅斯試射洲際彈道飛彈 美國防部：例行性行動非威脅

（法新社華盛頓20日電） 美國國防部今天說，俄羅斯試射一枚可攜帶核武的新洲際彈道飛彈（ICBM），美方不視為對美國及盟邦構成威脅，且俄方有先「適當通知」華府。

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美國國防部發言人柯比（John Kirby）說，俄方根據2011年「新戰略武器裁減條約」（New START）規定，「適當通知」華府這場試射。

柯比告訴媒體：「試射是例行性，並不令人意外。」

他對記者說，美國國防部「並未將這場試射視為對美國或盟邦構成威脅」，還說「當然，國防部仍聚焦在俄羅斯對烏克蘭的非法和無端侵略行徑上」。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）稍早宣布俄國成功試射新一代「薩爾馬特」（Sarmat）洲際彈道飛彈，並說這項武器將使克里姆林宮的敵人「三思而後行」。

蒲亭在電視轉播的談話中告訴軍方：「這項確實獨特的武器，將強化我們武裝部隊的作戰潛力，可靠地確保俄國安全免於外部威脅，並使那些言詞咄咄逼人、試圖威脅我國的人三思而後行。」

美國一名高階國防官員今天被問及此事時說，蒲亭這番言論「毫無幫助」。

美國3月2日曾宣布延後試射義勇兵三型（Minuteman III）洲際彈道飛彈，避免在俄羅斯入侵烏克蘭後，升高美俄之間的核武緊張局勢。柯比當時說：「我們並非輕率做出這項決定，而是展現美國是負責任的核能大國。」

© 2022 AFP