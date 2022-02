俄羅斯軍事攻擊烏克蘭 全球領袖反應一次看

(法新社華盛頓24日電) 俄羅斯今天對鄰國烏克蘭發動軍事攻擊,全球領袖迅速加以譴責。西方各國矢言對莫斯科加強制裁,聯合國(UN)要求衝突立即停止。以下是主要各方的反應。

廣告 繼續瀏覽後續

●美國總統拜登

拜登(Joe Biden)在俄羅斯開始發動攻擊後,隨即發表聲明表示,今天全球都與烏克蘭人民同在,因為他們遭逢俄羅斯軍隊無端且無理的攻擊,蒲亭選擇一場有預謀的戰爭,這將帶來災難性的死亡與人類苦難。

拜登還說,俄羅斯將為這場攻擊帶來的死亡與破壞負責,世界會追究俄羅斯的責任,美國與盟友與夥伴將以一致且果斷的方式做出回應。

●聯合國秘書長古特瑞斯

古特瑞斯(Antonio Guterres)在聯合國安全理事會(UNSC)緊急會議結束後,對俄羅斯總統蒲亭(Vladimir Putin)發出個人直接懇求說:「看在人道的份上,請把你的軍隊調回俄羅斯。」

古特瑞斯表示:「看在人道的份上,別讓歐洲爆發本世紀開始以來最慘烈的戰爭。」「衝突現在就必須停止」。他還說,今天是他上任以來「最悲痛的一天」。

●北大西洋公約組織(NATO)秘書長史托騰柏格

史托騰柏格(Jens Stoltenberg)發布聲明表示:「儘管我們一再警告,且在外交方面努力不懈地交涉,俄羅斯仍再度選擇走上侵略主權獨立國家的道路。」

史托騰柏格還說:「我強烈譴責俄羅斯對烏克蘭發起魯莽且無端的攻擊,此舉置無數平民性命於險境。」他並指出,俄國行動「嚴重違反國際法,也嚴重威脅歐洲-大西洋安全」。

各國駐北約大使將在歐洲時間今天上午召開緊急會議,討論俄羅斯攻擊事件。

●英國首相強生

強生(Boris Johnson)在推特(Twitter)發文表示:「我對烏克蘭發生的可怕事件感到震驚。我已與(烏克蘭)澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)總統交談討論接下來步驟。」

強生還說:「蒲亭總統無端對烏克蘭發動攻擊,他已選擇一條流血和破壞的道路。英國與我們的盟友將做出果斷回應。」

●歐洲聯盟(EU)首長

歐盟執行委員會主席範德賴恩(Ursula von der Leyen)和歐洲理事會主席米歇爾(Charles Michel)在推特發文表示:「在這個黑暗時刻,我們關切烏克蘭和無辜的女性、男性與兒童,他們面臨這場無端攻擊,為自身性命擔憂。」

兩人還說:「我們將追究克里姆林宮的責任。」

●德國總理蕭茲

蕭茲(Olaf Scholz)抨擊俄羅斯在烏克蘭的軍事行動是「赤裸裸違反」國際法,這是歐洲「黑暗的一天」。

蕭茲表示:「德國以最嚴厲的言詞譴責蒲亭總統這個無恥的行徑。」他也已與烏克蘭總統澤倫斯基通話,表達德國和烏克蘭「完全團結一致」。

德國外交部長貝爾伯克(Annalena Baerbock)警告,全世界「將不會忘記這個恥辱的一天」。德國經濟和氣候部長哈柏克(Robert Habeck)則表示:「這場攻擊將為俄羅斯帶來嚴重的政治和經濟後果。」

●法國總統馬克宏

馬克宏(Emmanuel Macron)在推特寫道,莫斯科已做出對烏克蘭「開戰」的決定,「俄羅斯必須立即停止自身軍事行動」。

馬克宏還說:「法國與烏克蘭團結一致。法國與烏克蘭人站在一起,並正與夥伴和盟友共同努力來結束戰爭。」

●加拿大總理杜魯道

杜魯道(Justin Trudeau)發表聲明指出,俄羅斯「這些無端行動,是明確進一步侵犯烏克蘭的主權和領土完整,也是明確進一步違反自身在國際法和聯合國憲章下的義務」。

杜魯道還說,他將與七大工業國集團(G7)夥伴會面討論回應行動,「包括本周稍早宣布的制裁外再施加額外措施」。他表示,俄羅斯「這些魯莽且危險的行為,必將受到懲罰」。

●日本首相岸田文雄

日本政府今天緊急召開國家安全保障會議,岸田文雄會後對媒體表示,俄羅斯最新侵略行動「動搖了國際秩序基礎」,因國際秩序不允許以力量片面改變現狀;日本予以強烈譴責,同時將與以美國為首的國際社會聯手,迅速因應。

●歐洲安全暨合作組織

成員國包括俄羅斯的歐洲安全暨合作組織(Organization for Security and Co-operation in Europe,OSCE)發表聲明說:「對烏克蘭的這場攻擊,令數百萬人性命落入嚴重險境,並且嚴重違反國際法和俄羅斯的承諾。」

這份聲明,由歐洲安全暨合作組織輪值主席、波蘭外交部長拉奧(Zbigniew Rau),與秘書長施密德(Helga Maria Schmid)共同發布。

●烏克蘭駐聯合國大使基斯利茨亞

基斯利茨亞(Sergiy Kyslytsya)在聯合國緊急會議上,懇求由俄羅斯擔任輪值主席國的安理會「盡一切努力讓戰爭停止」。

基斯利茨亞要求俄羅斯駐聯合國大使讓出安理會主席職務。他顯然帶着情緒表示:「戰犯沒有洗滌罪惡空間,大使。他們直接下地獄。」(譯者:張正芊/核稿:陳政一)

© 2022 AFP