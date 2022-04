(法新社莫斯科21日電) 俄羅斯地方官員指出,一個位於西北部特維爾市(Tver)參與開發防空系統的俄羅斯軍事研究所今天發生大火,至少導致6人喪生、21人受傷。

俄羅斯電視台影片顯示,俄羅斯航空太空軍中央研究所(Central Research Institute of the Russian Air and Space Forces)這棟黃色的4樓建築內部竄出濃濃黑煙。

電視媒體引述目擊者報導,這個軍事研究所一些員工為了逃命從較高樓層跳窗。

特維爾市府透過官方媒體聲明指出,這次大火已造成6人喪生和21人受傷。

官方塔斯社(TASS)報導,根據初步資訊,這次是由電線問題引發大火。

俄羅斯國防部表示,這個研究所專精與俄羅斯航空太空防衛有關的研究,以及新型防空系統的開發。

意外火災在俄羅斯時常發生,每年通報數以百計起火災,主要因基礎設施年久失修,以及不遵守寬鬆的安全標準所致。(譯者:徐睿承/核稿:張曉雯)

