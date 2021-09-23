俄羅斯通報820人染疫病故 追平單日最高紀錄
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（法新社莫斯科23日電） 俄羅斯境內Delta變異株疫情延燒，加上疫苗接種進度遲緩，今天通報過去24小時多達820人感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）不治，追平單日最高紀錄，逾2萬人確診。
俄國官方通報過去24小時有820人病故，2萬1438人確診，8月底曾創下同樣病故人數紀錄。
就累計確診病例而言，俄國疫情嚴重程度在全球排名第5，從8月起確診數字持續攀升，疫苗接種率卻遲滯不前。
俄羅斯首都莫斯科是重災區，過去一周疫情持續升溫，官員警告住院人數不斷飆漲。
莫斯科過去24小時新增確診3445人，較前一天的1991人大幅增加。
莫斯科副市長拉科娃（Anastasia Rakova）22日表示，確診人數增加的原因之一，是目前為季節性呼吸系統疾病好發期，以及民眾在暑假結束後頻繁接觸。
她也指出，莫斯科目前確診案例全都是Delta變異株。
俄國自疫情爆發以來累計超過700萬人確診，20萬1445人病故，死亡人數為全歐洲最高。
俄羅斯數個月來推出多款國產疫苗，但施打率不如預期，官方數據今天顯示，目前僅28%人口完整接種疫苗。
© 2021 AFP