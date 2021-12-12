俄羅斯重兵集結烏克蘭邊境 美國促懸崖勒馬

（法新社利物浦11日電） 美國今天敦促俄羅斯對烏克蘭武力舉動懸崖勒馬，並警告若俄國放棄外交途徑解決，七大工業國集團（G7）及其同盟將會實施嚴厲措施，讓俄國付出代價。

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法新社報導，G7在英國西北城市利物浦（Liverpool）舉行兩天外交首長會議，美國國務院高層官員會中向媒體表示，莫斯科仍有時間改變路線。

這位官員表示，但若他們堅決訴諸武力，「將會有重大後果，並要付出慘痛代價，而且G7成員國絕對會團結一致」，又說「許多民主國家將與我們一起行動，讓俄國付出代價」。

據路透社報導，美國國務院表示，歐洲事務助理國務卿唐弗瑞德（Karen Donfried）預定本月13日至15日前往烏克蘭基輔（Kyiv）和俄羅斯莫斯科（Moscow）會見政府高層官員，討論俄軍集結情勢，並加強美方維護烏克蘭主權、獨立與領土完整的承諾。

國務院指出，唐弗瑞德將強調，「我們可透過執行明斯克協議（Minsk Protocol）來支持諾曼第模式（Normandy Format），就終結頓巴斯（Donbas）衝突一事取得外交進展」。

烏克蘭親俄政府倒台後，2014年2月烏東親俄民兵與親西方的新政府交戰，導致烏東與俄交界的頓內茨克（Donetsk）、盧甘斯克（Luhansk）兩地宣布獨立。

2014年6月，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）前往法國，參加諾曼第登陸70周年紀念活動，在德法兩國領袖陪同下會晤時任烏克蘭總統的波洛申科（Petro Poroshenko），形成所謂「諾曼第模式」。在法國與德國領袖居間斡旋下，俄、烏與頓內茨克、盧甘斯克等各方於2014年9月簽署明斯克協議。（譯者：紀錦玲）

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