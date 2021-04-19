俄羅斯陳兵烏東邊界 教宗方濟各關切

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社梵蒂岡18日電） 天主教教宗方濟各（Pope Francis）今天對烏克蘭東部軍事活動升高表達關切，並呼籲採取行動以重建此地區的相互信任。

烏克蘭與西方強國最近警告，俄羅斯在烏克蘭邊界集結數以萬計兵力。

去年夏季達成停火協議之後，烏俄邊界幾乎不再生事，但最近衝突又起。

教宗在梵蒂岡聖伯多祿廣場（Saint Peter's Square）誦念三鍾經之後發表談話。

他表示：「我深深關切烏克蘭東部幾個地區所發生的事件，當地最近幾個月數度出現違反停火協議情況，我觀察到軍事活動升高，感到十分憂心。」

教宗又說：「我堅定希望可以避免緊張情勢升溫，相反的，可以作出能增進互信以及促進和解與和平的姿態，這如此有必要，如此令人渴望。」

教宗也談到當地民眾陷在衝突中的困境。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）與德國總理梅克爾（Angela Merkel）14日宣布，他們支持烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky），並呼籲俄羅斯迅速從邊界撤軍。

基輔當局自2014年來與烏東地區獲俄國支持的分離分子戰鬥，今年初衝突升高，實際上粉碎去年7月達成的停火協議。

© 2021 AFP