俄羅斯駐美大使啟程返華府 對雙邊關係樂觀

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（法新社莫斯科20日電） 3月奉召回國述職的俄羅斯駐美國大使安托諾夫，今天從莫斯科搭機返回華府。他表示，兩國領導人召開日內瓦峰會緩和雙邊緊張關係後，他期望與美方建立「平等與務實」關係。

俄羅斯的新聞社報導，安托諾夫（AnatolyAntonov）搭乘的班機今天上午9時20分從莫斯科的謝列梅捷沃機場（Cheremetievo airport）起飛，目的地是美國紐約，安托諾夫將再從紐約轉往華府。

安托諾夫告訴俄羅斯新聞社（RIA）：「鑒於兩位總統會談結果，我期待與美國同僚以建設性方式合作，來建立平等與務實的關係。」他並表示自己「心情樂觀」。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）16日與美國總統拜登（Joe Biden）舉行會談後表示，莫斯科和華府同意讓彼此所派大使返回工作崗位。

拜登上台後，指控克里姆林宮干預美國總統大選及對美國發動網路攻擊，此後美俄外交關係瀕臨瓦解。

拜登其後將蒲亭比作「劊子手」，引發俄羅斯3月採取罕見舉動召回安托諾夫，並指美國駐俄大使蘇利文（John Sullivan）也應返回華府。

兩國後來宣布連串以牙還牙的制裁措施和驅逐外交官行動，蘇利文也於4月離開莫斯科，俄羅斯5月更將美國列為「不友善國家」，禁止美國駐俄使館僱用俄籍人士。這類國家名單上只有另一國捷克。（譯者：張正芊/核稿：林治平）

© 2021 AFP