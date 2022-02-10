俄羅斯：西方威脅和下最後通牒 無用於緩解緊張局勢

（法新社莫斯科10日電） 俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）今天表示，西方對莫斯科的威脅將無法緩解烏克蘭問題引發的緊張局勢。

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拉夫羅夫在莫斯科與英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）進行會談時表示：「採取意識形態手段、下最後通牒、發出威脅都不會有用。」

拉夫羅夫和特拉斯今天在莫斯科會談，是為緩解俄國與烏克蘭緊張局勢所舉行的最新一輪外交會議。

西方國家領導人指控俄國在烏克蘭邊境附近集結10萬大軍，有進犯烏克蘭的可能。

拉夫羅夫則指控歐洲和美國外交官頻繁對俄國放話威脅和下最後通牒，稱這些作法並不符合外交慣例。

拉夫羅夫描述他與特拉斯的會面「史無前例」。這是英國外交大臣自2017年以來首度訪問俄國。

他說，如果英國想要改善與莫斯科的關係，「當然我們也會禮尚往來」，還說雙方關係「處於近年來最低點」。

英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）和俄國防長蕭依古（Sergei Shoigu）明天也將在莫斯科進行會晤。

特拉斯在會談開場時表示，英國「無法忽視」俄軍在烏克蘭邊境集結，或是「企圖削弱烏克蘭主權」的情況。

她說：「有其他替代路線，透過外交管道避免衝突和殺戮。我在此呼籲俄國採取這個路徑。」

© 2022 AFP