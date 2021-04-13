俄羅斯180年古跡紡織廠失火 濃煙竄天際

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（法新社聖彼得堡12日電） 熊熊烈火今天摧毀了俄羅斯第2大城聖彼得堡（Saint Petersburg）一處具有歷史意義的古老工廠，濃煙染黑了這座前蘇聯重要工業城市的天際。

紅磚搭建的內夫斯卡亞工廠（Nevskaya Manufaktura）位於尼瓦河（Neva River）右岸的十月堤岸（Oktyabrskaya Embankment），是聖彼得堡着名地標之一。

地方媒體Fontanka提到，這座工廠名列聖彼得堡市政府的文化古跡，在19世紀下半葉，曾是桑頓羊毛紡織公司（Thornton Woollen Mill Company）的據點。

桑頓羊毛紡織公司是當時俄羅斯最大的紡織企業之一，由英國籍的桑頓（James George Thornton）父子創辦，所生產的織品曾在1900年巴黎世界博覽會（World Exhibition）獲得最高榮譽。

內夫斯卡亞工廠在蘇聯時期被收歸國有，後來於1992年民營化。近年，工廠一部分持續生產織品，一部分對外出租作為辦公室之用，還有一部分荒廢。

火災直到晚間仍未撲滅，俄羅斯緊急事務部（Emergencies Ministry）表示，已找到一名殉職消防員的遺體，另有兩名消防員傷重住院，他們身上的燒傷面積達40%到50%。

起火原因還待釐清。工廠已疏散40人，鄰近一棟旅館也已關閉，並將房客遷到別處。

在場的法新社記者說，這座龐大工廠陷入火海，連附近的樹木也遭殃，周圍都是消防車和救護車。災情範圍約達一萬平方公尺，屋頂有一大部分垮了。

入夜後，仍有近350名消防員繼續滅火，軍方也派出消防直升機支援。

國營媒體塔斯社（TASS）報導，緊急事務部曾於今年3月16日調查這棟建物，發現9處違規，包括嚴重違反消防安全要求，例如消防系統、警報裝置和排煙系統缺乏或不堪使用。

© 2021 AFP