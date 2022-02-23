俄羅派兵進頓巴斯 聯合國：曲解維和概念

（法新社紐約聯合國總部22日電） 聯合國秘書長古特瑞斯今天除了敦促俄羅斯徹底遵守聯合國憲章，對莫斯科承認烏克蘭2個分離區「獨立」、並以「維和」名義進入頓巴斯地區也予以譴責。

廣告 繼續瀏覽後續

法新社報導，古特瑞斯（Antonio Guterres）告訴記者：「聯合國憲章的原則並非任君隨意選擇的菜單，成員國必須全數接受、全數遵從。」

古特瑞斯稱俄羅斯承認烏東2個地區「所謂的獨立」，是「侵犯烏克蘭領土完整和主權」。

他指出：「這是對聯合國安全理事會認可的明斯克協議（Minsk Agreements）一次致命打擊。」明斯克協議是2014年為尋求和平解決烏東紛爭，在白俄羅斯首都明斯克（Minsk）簽訂的停火協議。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）21日同時宣布，俄軍將在烏克蘭由親俄分離主義者掌控的頓巴斯（Donbass）地區執行「維和」任務。烏克蘭東部的頓內次克（Donetsk）和盧甘斯克（Luhansk）合稱頓巴斯，當地分離主義者獲俄方撐腰下，2014年自行宣布獨立，與烏國軍隊爆發衝突。

古特瑞斯痛批，俄羅斯派軍進入頓巴斯是「曲解了維和的概念」。

「當一國軍隊未取得另一國同意而進入這個國家領土，不但不是公正的維和人員，根本就不是維和人員。」他要求立即停火和「恢復對話與協商」。

© 2022 AFP