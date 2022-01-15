俄艦入波羅的海 瑞典哥特蘭島街頭罕現裝甲車

（法新社斯德哥爾摩14日電） 瑞典軍方表示，他們今天出動裝甲戰鬥車和武裝士兵在哥特蘭島（Gotland）街頭巡邏，因應俄羅斯進一步在波羅的海區域活動。瑞典此舉實屬罕見。

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約10輛裝甲戰鬥車和數十名武裝人員在這個位處戰略要地的島上小港鎮維斯必（Visby）巡邏。

近來俄羅斯和北大西洋公約組織（NATO）緊張局勢升高，俄羅斯3艘登陸艦本周經過丹麥大帶峽（Great Belt Strait）駛入波羅的海（Baltic Sea）。

瑞典國防部長鬍爾特奎斯特（Peter Hultqvist）透過電郵告訴法新社：「武裝部隊持續採取必要措施以維護瑞典領土完整，展現保護瑞典和國家利益的能力。」

軍方昨晚在聲明中說，鑒於俄羅斯在波羅的海活動增加，瑞典會在多個地點部署部隊加強行動。

瑞典過去曾在演習中秀肌肉，但很少針對當前事件直接回應。

胡爾特奎斯特也告訴瑞典通訊社（TT News Agency），在哥特蘭島加強巡邏顯示瑞典嚴肅以對，不會措手不及，「我們不是不知道現有安全風險」。

瑞典武裝部隊聯合作戰司令克雷森（Michael Claesson）告訴法新社，派駐維斯必的部隊是來自島上早有的駐防地，否認在展示武力。

瑞典不是北約會員國，但與北約密切合作。俄羅斯近來警告，如果瑞典加入北約，恐將產生「嚴重後果」。

瑞典在冷戰結束後削減軍事支出，但在2014年俄羅斯並吞克里米亞半島後，鑒於擔憂俄羅斯在歐洲的意圖，瑞典改變方向並加強防禦，包括2017年恢復徵兵制；2018年1月在哥特蘭島重啟駐防地。

© 2022 AFP