俄衛星-V疫苗開發者籲祭強制施打令遏制疫情

（法新社莫斯科10日電） 俄羅斯疫苗接種率低落之際，國內今天通報1239人病歿，再創新高；俄國衛星-V（Sputnik V）疫苗開發者表示，莫斯科當局應祭出疫苗強制施打令。

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俄國衛星-V是全世界首款COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，自去年12月以來供應量充足，但俄羅斯仍僅有34%民眾完整接種疫苗。

衛星-V研發者加馬利亞研究所（Gamaleya Institute）的所長金茲伯格（Alexander Gintsburg），在官方「俄羅斯報」（Rossiyskaya Gazeta）訪問中說：「疫苗接種應是強制性的。」

金茲伯格表示，當俄羅斯「70%至75%」民眾完整接種疫苗，國內疫情才能獲得控制。

金茲伯格也呼籲教育兒童應施打疫苗；他說：「應該要有海報告訴人們這麼做（打疫苗），就像必須洗手、刷牙、說『你好』和『再見』一樣。」

金茲伯格說，俄羅斯目前正在開發一種將輔佐補強衛星-V的鼻噴式疫苗，一款針對未成年人的疫苗也在測試當中。

俄國上議院憲法委員會主席克利夏斯（Andrei Klishas）今天表示，強制接種疫苗不會「抵觸憲法」。

根據官媒「俄羅斯新聞社」（RIA-Novosti），克利夏斯說，這樣的新措施必須先得到國會批准。

許多報導稱，俄國各地的醫事人員持反疫苗立場，衛生部長穆拉希科（Mikhail Murashko）表示，勸阻患者接種疫苗的醫生恐面臨法律後果。

© 2021 AFP