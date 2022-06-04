俄規避西方制裁 傳秘密出口烏克蘭小麥獲利

（法新社伊斯坦堡4日電） 在黑海的門戶，貿易活動正如火如荼進行，貨輪與油輪從土耳其伊斯坦堡駛向俄羅斯與烏克蘭港口。

廣告 繼續瀏覽後續

就在俄羅斯2月24日入侵烏克蘭並遭遇西方的最初制裁後，國際企業在這些海域行駛的大型船隻，就被較小的船隻取代。

但根據專家統計，這條航道的通行船隻總數和俄烏開戰前持平，約計4萬艘。

烏克蘭駐土耳其大使包德納爾（Vasyl Bodnar）表示：「俄國無恥地偷走烏克蘭的穀物，然後從克里米亞運到海外，包括到土耳其。」

他指出：「僅在5月，我們就統計了至少有10個這樣的航次，包括3艘懸掛俄羅斯國旗的船隻兩次往返�更不用提那些我們都錯過計算的航次。」

土耳其在俄羅斯入侵烏克蘭後雖然立即予以譴責，但保持中立調解的立場，拒絕加入西方制裁莫斯科行列。

安卡拉外交消息人士表示，儘管安卡拉當局遵行1936年「蒙特魯公約」（Montreux Convention），從2月底開始禁止軍艦穿越達達尼爾（Dardanelles）與博斯普魯斯海峽，卻沒有法律依據可以攔截商業船隻，或上船搜索。

匿名消息人士稱：「我們不會在船隻駛出海峽後還一路追蹤到底，我們監測它們進入海峽前的10公里，以及離開海峽後的10公里範圍。」

荷蘭阿姆斯特丹大學研究人員奧尼娜（Elizabete Aunina）表示，蒙特魯公約的措詞含糊籠統，有很大解讀空間。

「它（公約）沒有預料到商船可能會攜帶贓物�土耳其先前已經展現出，致力於堅持對公約的最基本解釋，以避免陷入較深的衝突。」

歐盟對進口俄羅斯商品實施禁運，但可以看到懸掛希臘或馬爾他國旗的油輪，穿越博斯普魯斯海峽駛入黑海，抵達俄羅斯港口。

從10年前開始，伊席克（Yoruk Isik）就熱衷於從俯瞰博斯普魯斯海峽（Bosphorus）的自家陽台，觀察往來於黑海和地中海這條重要航道上的船隻動態。

由於即時追蹤應用程式、高效率的觀察員網絡、俄羅斯和烏克蘭活躍人士以及衛星影像，沒有任何船隻能夠逃過伊席克的雷達。

他說：「我們可以從頭看到尾，看到在哪裡裝貨、卸貨。」

他表示，有些貨輪在遭到俄軍封鎖的烏克蘭港口裝載小麥，像是敖德薩（Odessa）、切爾諾莫斯克（Chornomorsk）或馬立波（Mariupol）。

至於目的地則是俄羅斯保有作戰基地的敘利亞，然後再駛往黎巴嫩和埃及。

伊席克也發現過一個土耳其舊船船隊，掛着權宜船旗，突然出現在俄羅斯諾沃羅西斯克（Novorossiysk）港，但「從來沒在這區域見過」，「可能與俄羅斯政府簽訂了合約」。

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）8日將訪問土耳其，商討可能建立的「海上走廊」，儘管專家表示，俄羅斯已秘密出口烏克蘭小麥，藉以獲利。

土耳其外交消息人士說：「我們雖然掌握了這個情報，但除非感覺土耳其的和平與安全受到威脅，否則我們無法攔截、檢查或是詢問任何貨船的意圖」。

© 2022 AFP