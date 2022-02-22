俄軍以維和為由入烏東 逃離民眾聞訊震驚

（法新社莫斯科21日電） 俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）今天以「維持和平」為由，下令俄軍進入烏克蘭東部兩個親俄分離共和國。許多基輔居民與逃離烏東地區的民眾紛紛表示震驚。

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蒲亭在兩道政令中指示國防部在烏東分離地區承擔「維和職能」。

烏克蘭親俄分離主義分子自2014年以來佔領烏東兩區，自行宣布成立頓內茨克人民共和國和盧甘斯克人民共和國。俄國承認這兩區獨立引發國際譴責，美國和歐洲聯盟（EU）都誓言祭出目標性制裁，在發生入侵事件下，將實施更廣泛的經濟制裁措施。

俄國深夜承認烏東兩區獨立的消息在烏克蘭首都基輔傳遍大街小巷，許多人難以置信，但準備好隨時加入保衛國家行列。

一名原本來自頓內茨克的22歲廚師在基輔告訴法新社：「我非常震驚。」他還說，俄國承認獨立之舉是他自8年前逃離烏東以來所聽聞「最可怕的消息」。

「我住在這裡，已經失去了一部分的家園，被人奪走，因此我會保家衛國。」

美國總統拜登、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）和德國總理蕭茲（Olaf Scholz）在一連串電話熱線後警告，俄國開始行動，「不會被置之不理」。

美國宣布首波制裁，白宮表示拜登將發布行政命令，禁止美國人在兩個分離地區進行新的投資、貿易和融資往來。

法國總統府官員表示，歐盟已準備一份有關制裁俄羅斯個人和實體的清單，採取相應的措施。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）緊急召開國安會議，預定稍後發表談話。

© 2022 AFP