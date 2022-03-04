俄軍侵略若不停 澤倫斯基：接着換波羅的海3國

（法新社基輔3日電） 烏克蘭總統澤倫斯基盼與俄羅斯總統蒲亭直接對話，並稱若俄國的侵略持續，接下來就換波羅的海3國遭殃。

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澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）在記者會中對蒲亭（Vladimir Putin）喊話：「我們沒有攻擊俄羅斯，也不打算攻擊俄國，你到底想從我們這裡得到什麼？快離開我們的國土。」

澤倫斯基說：「和我一起坐下來（談）吧，但是不要和（你見）法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）一樣，相距30公尺之遠。」他指的是蒲亭以超級長桌接待世界各國領導人一事，如今已是眾所皆知。

澤倫斯基同時呼籲西方國家增加對烏克蘭的軍事援助，他並警告說，如果讓俄軍恣意推進，歐洲其他國家也會受到威脅。

「如果你們沒辦法封鎖空域，那就給我飛機！假使我們不存在了，相信我，接下來就是拉脫維亞、立陶宛和愛沙尼亞。但願這不會發生。」 數周前，當美國指控俄羅斯將侵略烏克蘭時，澤倫斯基曾對此發表評論說：「沒有人能夠想像，在現在這個世界上，有人能夠做出這種如禽獸般的野蠻行為。」

蒲亭在上周下令入侵烏克蘭。

儘管有許多證據，俄羅斯仍堅稱他們沒有針對平民所在的區域（攻擊）。

烏克蘭昨天表示，俄國軍機擊中烏克蘭北部城市切爾尼戈夫（Chernihiv）的1所學校，造成9人喪命。 烏克蘭表示，自蒲亭發動侵略後，已經有超過350名平民遇害。

© 2022 AFP