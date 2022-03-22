俄軍入侵 烏克蘭地方音樂台扮演戰地廣播任務

（法新社烏克蘭利維夫22日電） 烏克蘭西部城市利維夫的Lvivska Khvylya原本是播放流行音樂的娛樂性電台，但在2月24日俄羅斯入侵烏克蘭那天，Lvivska Khvylya隨即調整節目，扮演戰地廣播角色。

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首先，電台工作人員減少娛樂性節目，增加戰爭相關報導，服務數十萬聽眾。

Lvivska Khvylya電台節目主持人梅爾尼克（Volodymyr Melnyk）告訴法新社：「我們是娛樂性音樂電台，不過，我們也製作很多新聞節目，因為民眾在這段時期亟需很多資訊。」

28歲的梅爾尼克和41歲的安托紐克（Andryi Antoniuk）在主持節目，播放流行音樂時，會穿插一些關於戰事的玩笑話，讓氣氛輕鬆一些。

梅爾尼克表示：「戰時，我們必須保持正向。我們可以拿蒲亭和俄羅斯軍隊屢攻不下烏克蘭的城市大開玩笑，但無法再像戰前般有那麼多樂趣。」

在俄軍上月入侵烏克蘭前，Lvivska Khvylya也曾一度扮演戰時電台角色。

2014年俄羅斯兼並烏克蘭的克里米亞半島（Crimean peninsula），並在背後替烏克蘭東部的分離主義分子撐腰時，當時電台工作人員也調整節目內容。

俄軍入侵這段期間，電台已成為聽眾和當局之間的重要連結。戰前，電台號稱每日收聽人數介於30到40萬人間，如今每日收聽人數已倍增。

Lvivska Khvylya晚上7時以前播放電台自製節目，7時以後就專門播放國家資助的戰事報導。

為了提振士氣，軍民傷亡新聞不是節目焦點。

「這些數字讓人害怕。我們本身經歷過，但我們努力提供民眾大量的正面資訊，像是敵軍的損失，或是敵方軍備遭我軍摧毀數量。」

電台的節目一天內會被警報聲打斷好幾次。

18日上午，電台的31歲工程主任帕庫赫（Vasyl Pakuch）從家裡廣播警報，通知民眾到緊急避難所避難。

地方當局表示，俄羅斯飛彈當天擊中利維夫的地方機場地區，那起攻擊事件未造成任何傷亡。

帕庫赫不但從他的辦公室監控錄音間，也負責監控數十座廣播塔，這些廣播塔將電台節目在烏克蘭西部播送，最東可傳送至首都基輔。

然而最接近基輔的一座廣播塔兩度遭俄羅斯空襲而受損。另一座遭擊中的廣播塔是在瑞夫尼（Rivne），導致9人死亡。

這些廣播塔是重要基礎設施，一旦遭到攻擊，訊號傳送受阻，對於民眾來說，收聽不到戰時資訊很危險。

他說，倘若這些廣播塔受損，他會盡全力修復。

「即使他們摧毀一座廣播塔，但願不會發生，我們會帶着天線爬上一顆樹，無論我們在哪裡，我們仍會讓電台繼續放送下去，那不成問題。」

© 2022 AFP