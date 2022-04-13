俄軍在烏對平民施以暴行 拜登首度指控蒲亭種族滅絕

（法新社美國愛荷華州首府狄蒙12日電） 美國總統拜登今天指控俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的部隊在烏克蘭實施種族滅絕，這是拜登政府首度以「種族滅絕」一詞形容烏克蘭情勢。

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記者詢問拜登今天稍早在演說中使用種族滅絕一詞時，拜登說，「是的，我稱之為種族滅絕」。

他接著說：「愈來愈清楚的是，蒲亭甚至試圖抹殺能夠作為烏克蘭人的想法，而且證據愈來愈多。」

拜登表示，最終將由法院確定俄羅斯被控在烏克蘭對平民實施暴行的所作所為是否構成種族滅絕。

他說：「我們會讓律師在國際上決定這是否符合條件，但在我看來確實是如此。」

拜登還說：「更多證據正在浮現，能夠證明俄羅斯人在烏克蘭的駭人作為。我們對這場毀滅性衝突將會有更多了解。」

數以百計平民據報在基輔市郊布查鎮（Bucha）慘遭屠殺景象震驚世人，引發各界強烈譴責，此前，烏克蘭就一直指控俄羅斯犯下戰爭罪。

拜登曾將蒲亭描述為「戰犯」，並主張就所謂的暴行對蒲亭進行審判。

但美國先前一直未以「種族滅絕」一詞來形容烏克蘭危機，因為其中存在嚴格的法律定義和相關指控所包含的沉重含義。

拜登4日曾被媒體問及是否同意發生在烏克蘭首都基輔附近布查鎮（Bucha）的暴行構成種族滅絕時，他回應，「不，我認為這是一種戰爭罪行」。

拜登今天走訪愛荷華州談及替代能源時表示，正盡一切所能透過行政命令降低價格，並解決蒲亭造成的價格上漲，「你的家庭預算、加滿油箱的能力，不該取決於一個獨裁者是否在半個世界之外宣戰並犯下種族滅絕」。（譯者：劉文瑜/核稿：李佩珊）

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