俄軍在烏東展開大規模進攻 以拿下馬立波為目標

（法新社烏克蘭克拉莫托斯克12日電） 俄羅斯軍隊預計在烏克蘭東部各地展開大規模進攻，今天的目標是拿下東南部港市馬立波（Mariupol），而烏克蘭防禦部隊則拚命努力阻擋俄軍前進。

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俄國據信想要將已經佔領的克里米亞，與烏東頓巴斯地區（Donbas）親俄分離主義分子控制的頓內茨克（Donetsk）與盧甘斯克（Luhansk）兩地區連結起來，並已包圍位居戰略地點、曾有40多萬人口的馬立波。

烏克蘭總統府官員波多利雅科（Myhaylo Podolyak）在推特（Twitter）發文表示，馬立波的烏軍「遭到包圍和封鎖」。但烏軍昨天仍強調：「馬立波的防禦工作持續。」

烏克蘭陸軍在通訊軟體Telegram上寫道：「我們與英勇守住馬立波的國防軍維持穩定聯繫。」

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）昨天晚間發表談話時，再度懇請盟邦提供更多武器，來加強防禦馬立波。

他說：「我們要提前結束這場戰爭，要完全殲滅在我們土地上的敵人...尤其是要解除對馬立波的封鎖，我們獲得的所需（武器）還不夠。」

© 2022 AFP