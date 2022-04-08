俄軍拿烏克蘭村民當人肉盾牌 違法國際人道法

（法新社烏克蘭伊萬基夫7日電） 烏克蘭基輔州奧布霍維奇村（Obukhovychi）居民表示，俄軍在他們房屋周圍挖坑洞，將他們當作「人肉盾牌」，以阻止烏克蘭武裝部隊反擊。

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戰前有1500人口的奧布霍維奇村一條路上，可看到民宅和街道之間的空間和花園被挖了5個大坑洞，全都有車輪或坦克履帶輾壓的痕跡，內部遍地都是口糧包、棄置的軍服以及俄羅斯和白俄羅斯的菸盒。

基輔西北方70公里的奧布霍維奇村居民表示，從3月中到3月底俄軍撤退這段期間，這些坑洞停放了各式各樣的俄國軍用車輛。

儘管鄉村四處都有廣闊的空地，但在街上的民宅仍被散兵坑和半永久營地包圍。

35歲的皮恩科瓦（Yulia Piankova）說：「他們挖壕溝放車輛，把我們當人肉盾牌。」

她家的邊牆被人用白漆寫上「兒童」的俄文，她家中有5個小孩，其中一個身體殘疾。

她說：「這太糟糕了，他們不是去原野作戰，而是來到明知有很多人的地方。」

其他村民表示，坦克車、通信車和裝甲運兵車都停在當地。皮恩科瓦說，炮兵也進駐花園。

75歲的巴本科（Zhenya Babenko）說：「我們認為他們為了保護自己，將軍車停放在民宅之間，他們知道我軍不會炮擊民宅。」

規範戰時人道行為的國際法規日內瓦公約（Geneva Conventions），禁止將平民用作人肉盾牌。

日內瓦公約一項1977年通過的議定書載明：「不得利用平民使某些地點和區域免於軍事行動，尤其不得用以保護軍事目標免遭攻擊。」

© 2022 AFP