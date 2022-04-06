俄軍摧殘 烏克蘭小鎮博羅江卡面目全非

（法新社烏克蘭博羅江卡5日電） 俄羅斯軍隊撤離了，但烏克蘭小鎮博羅江卡（Borodyanka）在俄軍摧殘下已面目全非，一座座建築物被開膛破肚，飛落的衣物掛在樹梢上。

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沿着一條長而筆直的道路走下去，原本質樸的小鎮如今只剩一幕又一幕荒謬殘酷的景象。

一整個公寓樓層被轟炸掏空，焦黑的床墊懸掛半空中。一輛被燒毀的戰車停在被摧殘的建築物內部。孩童的玩具四散街頭，多不勝數。

舉目所及，一切都已面目全非，毀滅的細節一言難盡，規模難以想像，一些住家根本已經不在了。

俄軍上周撤離這個位在首都基輔（Kyiv）西北方50公里的城鎮，舉目皆是打鬥的痕跡。

57歲民眾卡茲米倫科（Mykola Kazmyrenko）推着一輛載運援助包裹的推車在泥濘的中央道路上蹣跚而行，無法理解眼前所見的一切。

她說：「我根本不忍心看，會想要哭。人們無家可歸。」

法新社記者短暫造訪博羅江卡時期間未看到遺體，但當地民眾表示有許多鄰居遇害。

58歲的阿吉莫夫（Rafik Azimov）說：「我知道有5名平民遭到殺害。但炮襲過後，毀壞的建築物地下室還有多少人遇害，我們就無從得知了。」

© 2022 AFP