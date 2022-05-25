俄軍攻勢不斷加強 烏東盧甘斯克情勢日益危殆

（法新社基輔25日電） 烏克蘭東部盧甘斯克州（Luhansk）州長蓋戴說，隨着俄羅斯軍隊向前推進並攻佔愈來愈多土地，「我們現在的處境就跟馬立波一樣」，而且「每個小時」都會惡化，俄軍一心想「完全摧毀」當地北頓內茨克市。

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蓋戴（Serhiy Gaidai）在通訊軟體Telegram張貼影音說：「情勢非常嚴峻，不幸的是，還愈來愈壞，每一天甚至每個小時都會惡化。炮擊不斷增加，俄軍決心要完全摧毀北頓內茨克（Severodonetsk）市。」

他說：「那個城��遭到飛機轟炸，被多管火箭、火炮、迫擊炮和坦克車轟擊…他們根本想讓北頓內茨克從地表上消失。」

此時俄軍持續加強對盧甘斯克一帶烏軍最後反抗陣地的攻勢，先前俄方宣稱，「即將」全面控制盧甘斯克州。

蓋戴指出，俄軍試圖突破烏軍防線，從「不同方向」進犯北頓內茨克。

他並表示，連通利西昌斯克（Lysychansk）和巴克馬特（Bakhmut）的要道也不斷遭到攻擊，「在這條路上開車極其危險」。

蓋戴說，儘管情勢「近乎危急」，烏軍仍「奮力苦撐」。

他說：「我們現在就跟馬立波（Mariupol）一樣，只能傾全力讓他們（指俄軍）無法再越雷池一步。」遭俄軍圍攻數月的東南部港��馬立坡已經成為烏克蘭奮勇抵抗的象徵。

© 2022 AFP