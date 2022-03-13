俄軍攻陷刻松市 烏克蘭控擬藉假公投設偽共和國

（法新社基輔12日電） 烏克蘭官員今天指控俄羅斯計畫舉辦一場假公投，以在濱臨黑海的南部城市刻松（Kherson）建立一個親莫斯科的「人民共和國」。

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俄國軍隊經過3天圍城後，於3月3日奪下港口城市刻松；這是俄羅斯入侵烏克蘭以來，第一個主要城市被攻陷；刻松人口有29萬人。

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）在推特（Twitter）貼文寫道，現在俄羅斯人急切想要在刻松市舉辦一場假公投，以建立一個偽「人民共和國」。

他又說，由於「人民零支持」，這類公投「全都會是演出來的」。

庫列巴表示：「若他們一意孤行，對俄羅斯嚴厲制裁必定接踵而至；刻松市現在屬於烏克蘭，而且永遠都是。」

庫列巴把此事與2014年俄羅斯吞併黑海的克里米亞半島（Crimea）相提並論，當年俄國在克里米亞部署軍隊後，便舉行了一場加入俄羅斯的公投。

庫列巴說，刻松市計畫是照着「2014年劇本」上演。

烏克蘭國會人權專員德尼索娃（Lyudmyla Denisova）在Telegram上寫道，俄羅斯佔領軍打電話給當地議員，要求他們投票支持公投計畫。

德尼索娃表示，在佔領區的此類公投將是非法的，因為烏克蘭法律規定，任何有關領土變更議題只能透過全民公投來解決。（譯者：紀錦玲）

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