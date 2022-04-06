俄軍涉殺烏克蘭布查鎮平民 土耳其籲獨立調查

（法新社安卡拉6日電） 俄羅斯遭控在烏克蘭布查鎮（Bucha）等城市殺害平民，土耳其今天與全球同聲譴責，呼籲展開獨立調查。

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土耳其外交部在聲明中說：「媒體發布的各地屠殺景象，包括（烏克蘭首都）基輔（Kyiv）附近的布查與伊爾平（Irpin），實在是駭人聽聞，讓人對人性感到悲哀。」

除了土耳其駐烏克蘭大使館4日在推特發出的消息外，這是自周末發現有數十具遺體陳屍基輔附近的亂葬崗或街頭後，土耳其官方首度對此作出回應。

克里姆林宮駁斥俄軍在基輔附近殺害平民的指控，稱屍橫遍野的影像是「假的」。

幾天前，烏軍收復基輔郊外的關鍵通勤城鎮布查，聲稱在俄軍撤出後發現數十具遺體。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）稱這些殺戮是犯下「戰爭罪」與「種族滅絕」，西方國家已因此加強制裁俄羅斯。

土耳其外交部說：「鎖定無辜平民攻擊無法令人接受…我們主要的期望是，此案能受到獨立調查，揪出犯案者並向他們究責。」

土耳其外交部又說，土耳其將持續「以人道之名阻止這類可恥的景象發生」。

土耳其是北大西洋公約組織（NATO）會員國，與俄羅斯和烏克蘭關係穩固，一直居中斡旋期望終結烏俄衝突。

© 2022 AFP