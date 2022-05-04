俄軍炮襲烏克蘭東部21死 近月來單日死傷最慘重

（法新社基輔3日電） （中央社基輔3日綜合外電報導）烏克蘭頓內茨克州（Donetsk）州長表示，俄羅斯今天襲擊烏克蘭東部，造成21名平民喪命、27人受傷，是將近1個月來單日死傷最慘重的一天。

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烏東的頓內茨克州州長基里蘭科（Pavlo Kyrylenko）在通訊軟體Telegram上表示：「俄羅斯佔領者炮襲阿夫迪夫卡（Avdiivka）焦煤提煉工廠，造成至少10人遇害、15人受傷。」

阿夫迪夫卡焦煤提煉工廠的規模在歐洲數一數二，近年來由於當地有俄撐腰的烏東分離派人士持續與國家軍隊交戰，這個工廠數度淪攻擊目標。

基里蘭科今天後來又表示，東部城鎮利曼（Lyman）有5人在炮擊中罹難，布格列達爾市（Vugledar）4人，大諾沃西爾卡（Velyka Novosilka）和尚德里戈洛夫（Shandrygolove）各1人。

基里蘭科指出，這是俄軍約1個月前襲擊克拉莫托斯克（Kramatorsk）一座火車站、造成59人罹難以來，死傷最慘重的一次。

他說：「俄羅斯人在我們土地上犯下的所有罪行，日後都將受到懲罰。」

基里蘭科說，阿夫迪夫卡遭受攻擊時，「工人剛值完班，正在公車站等車回家」。他還說，「俄羅斯人知道他們炮口對準哪裡」。

© 2022 AFP