俄軍猛攻烏克蘭亞速鋼鐵廠

（法新社札波羅熱4日電） 俄羅斯軍隊對位於烏克蘭東南部港市馬立波（Mariupol）的亞速鋼鐵廠（Azovstal）發動猛烈攻擊，也在烏東各地進行轟炸。克里姆林宮則否認對亞速鋼鐵廠發動攻擊。

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俄烏戰爭進入第3個月，莫斯科將新攻勢集中在烏東和烏南，而西方盟國繼續向基輔提供資金和武器，以迫使俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）撤退。

地方當局表示，昨天的一連串攻擊中，烏東頓內茨克州（Donetsk）有21名平民死亡，28人受傷。

頓內茨克州州長基里蘭科（Pavlo Kyrylenko）表示，21死當中有10人於阿夫迪夫卡（Avdiivka）焦炭廠喪命，這是俄軍約一個月前攻擊克拉莫托斯克（Kramatorsk）一座車站以來的最高單日死亡人數。阿夫迪夫卡廠是歐洲最大焦炭廠之一。

在此同時，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenksky）表示，在馬立波撤離行動中，成功疏散超過150人。

澤倫斯基在每日演說中表示：「今天有156人抵達（烏克蘭控制城市）札波羅熱，有婦女跟兒童。他們已經躲藏在避難所兩個多月。」

馬立波市長的一名顧問表示，在聯合國和紅十字會協助下，馬立波今天展開進一步疏散行動。

但聯合國烏克蘭人道主義協調員盧布拉尼（Osnat Lubrani）警告，「可能還有更多平民受困」在亞速鋼鐵廠廣闊地下設施中。

© 2022 AFP