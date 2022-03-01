俄軍猛轟哈爾科夫 蒲亭提罷兵3大條件

（法新社基輔28日電） 俄羅斯24日入侵烏克蘭，今天猛轟烏國第2大城哈爾科夫。在西方準備加碼制裁之際，俄國總統蒲亭今天提出承認俄羅斯對克里米亞主權、烏克蘭非軍事化等，作為停戰條件。

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俄烏剛結束開戰以來第一輪會談，雙方沒有交集僅同意儘速第2輪談判。俄烏第一輪會談結束前，蒲亭藉與法國總統馬克宏通電話的機會，提出結束戰事的條件。

克里姆林宮發出的聲明說：「蒲亭強調，只有在俄國的合理安全利益獲無條件接受，包含承認俄國對克里米亞主權、烏克蘭去軍事化與納粹化、確保烏克蘭的中立地位後，才有罷兵可能。」

蒲亭與馬克宏通話期間，俄軍攻勢毫無鬆懈，猛攻哈爾科夫造成至少不小傷亡。

哈爾科夫所在地的州長辛古波夫（Oleg Sinegubov）表示，俄國敵人轟炸哈爾科夫的住宅區，當地沒有重大基礎設施，也沒有軍隊。

法新社的攝影師今天在哈爾科夫街頭觀察交戰後的情況，看到一間被炮火打壞的學校及幾輛燒毀的俄軍步兵戰車，也看到身着俄軍軍裝的屍體倒卧。

不過先前網路有不少影像顯示，疑為新納粹民兵的烏軍部隊將火炮等陣地部署於哈爾科夫一些學校的操場。

© 2022 AFP