俄軍猛轟烏東伊久姆鎮 瓦礫堆下發現44具平民屍體

（法新社基輔10日電） 烏克蘭東北部哈爾科夫州（Kharkiv）州長西涅古波夫說，救援人員今天在烏克蘭東部城鎮伊久姆一座被毀建築物的廢墟下發現44具平民的屍體，伊久姆目前處於俄羅斯控制下。

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西涅古波夫（Oleg Synegubov）在通訊軟體Telegram上說：「在伊久姆（Izium）一座5層樓的廢墟下發現44具平民屍體，這棟建築物在3月初遭到（俄國）佔領者摧毀。」

儘管這個地區的戰鬥仍然持續，但當地媒體援引西涅古波夫說法報導，居民是在清理「沒有炮擊」地區的瓦礫時發現的。

西涅古波夫沒說明搬運屍體的人是誰，也沒說他們是如何做到的，因為經過幾周激烈戰鬥，伊久姆在4月1日落入俄羅斯軍隊手中。

周邊大部分地區也在俄羅斯的控制下。

地方檢察官辦公室另外表示，在發現屍體後，已就「違反戰爭法規和慣例」展開調查，並表示已經確認其中14具屍體的身分。

地方檢察官辦公室在Telegram說：「根據調查，俄羅斯軍方在3月7日至10日期間有系統地炮擊伊久姆。結果，公眾基礎建設和住宅建築物都被摧毀。」（譯者：林沂鋒/核稿：楊昭彥）

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