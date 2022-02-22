俄軍維和為由入烏東 白宮：22日將祭出新制裁

（法新社華盛頓21日電） 俄羅斯總統蒲亭以維和為由下令俄軍進駐烏克蘭東部兩個親俄分離主義分子掌控地區後，美國宣布首波制裁，白宮隨後表示將在22日對俄國祭出新制裁。

廣告 繼續瀏覽後續

白宮發言人今天告訴法新社：「我們計畫明天宣布對俄羅斯實施新的制裁措施，以回應莫斯科當局今天的決定和行動。我們正與盟邦及夥伴協調公告事宜。」

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）今天稍早承認烏東兩個分離地區獨立後，隨即以維和為由下令俄軍進駐這兩區。

美國和其他西方盟邦譴責此舉侵犯烏克蘭領土完整。

美國總統拜登宣布初步制裁，禁止美國人在烏克蘭所謂的DNR或LNR地區有新的投資、貿易與融資往來。DNR與LNR指的是烏東分離主義分子自行成立的頓內茨克人民共和國（Donetsk People's Republic）和盧甘斯克人民共和國（Lugansk People's Republic）。

然而這兩區早與美國公民少有往來。

美國起初回應較為審慎。一名高階官員稍早不願說明蒲亭下令俄軍進入烏東「維和」是否屬於實際入侵行動。美國曾表示，若俄羅斯入侵烏克蘭，將引發西方更廣泛、更嚴重的制裁措施。

這名高階官員告訴媒體：「我們會評估俄國的作為。」他強調，俄軍8年來早已秘密部署在分離主義分子地盤。

他表示：「俄軍進入頓巴斯（Donbass）不會說是新的步驟。」烏克蘭東部的頓內茨克州與盧甘斯克州，又被稱為頓巴斯地區。

他還說：「我們會持續尋求外交解決直到戰車啟動。」

© 2022 AFP