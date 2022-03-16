俄軍繼續轟炸基輔 2棟住宅大樓遇襲致2傷

（法新社基輔16日電） 俄羅斯部隊持續入侵烏克蘭，現正加強攻擊首都基輔（Kyiv）。根據基輔市內的法新社記者，今晨傳出數起爆炸聲響；救難單位則說有兩棟住宅大樓受損，2人受傷。

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基輔市西部今天破曉後至少聽見3次爆炸巨響，濃煙直衝天際。烏克蘭國家救難單位在Telegram寫道：「夜裡基輔市中心的舍甫琴科區（Shevchenkivskyi）被轟炸，有兩棟住宅大樓受損。據報有兩人受傷，35人被撤離。」

救難單位公布的影像顯示，其中一棟樓的頂層角落半毀，另一棟受損大樓屋頂和高樓層有燒焦痕跡。

如市長所言，當前正處於「艱難又危險時刻」，基輔昨夜起實施宵禁至17日上午為止。記者因宵禁無法在市區內移動，未能立即趕往現場。

基輔的斯威亞托希斯基區（Sviatoshynsky）昨天也有一棟建築物遭俄軍空襲起火，造成至少4死40傷，另有數棟建築也被擊中。

俄羅斯入侵烏克蘭近3周後，兩麵包夾基輔的俄軍已加強攻勢，許多基輔人擔心俄軍可能很快會全面進攻。與此同時，馬立波市（Mariupol）、哈爾科夫市（Kharkhiv）、尼古拉耶夫市（Mykolaiv）和基輔郊區城鎮也持續在作戰。

© 2022 AFP