俄軍轟炸烏克蘭南部札波羅熱市車站

（法新社烏克蘭第聶伯羅16日電） 烏克蘭東南部港市馬立波（Mariupol）遭俄羅斯軍隊圍城，數以千計的難民逃到南部札波羅熱市（Zaporizhzhia）避難，但俄軍今天轟炸札波羅熱一座火車站。

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札波羅熱州州長史塔魯克（Alexander Starukh）在Telegram社群媒體平台寫道：「札波羅熱首度有平民目標被轟炸。火箭落在札波羅熱2號火車站所在區域。」史塔魯克稱無人傷亡。

札波羅熱市是民眾逃離馬立波後第一個安全落腳點，許多人會接着往烏克蘭西部前進，到波蘭或是其他鄰近國家。

根據援助機構，馬立波市正面臨一場人道浩劫，猛烈轟炸造成約40萬居民無自來水或暖氣，而且糧食不足。昨天約有2萬人成功透過與俄軍協商的人道走廊離開馬立波。

馬立波市距離俄羅斯邊界55公里。拿下當地對俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）來說，會是一項戰略突破。

烏克蘭東部頓巴斯地區（Donbas）原先就有部分土地遭親俄分離主義分子佔領，原屬烏克蘭的克里米亞半島則於2014年遭莫斯科並吞，而馬立波市恰好夾在兩者之間。

俄軍也從克里米亞半島對烏克蘭南部重要城鎮發動攻擊。

© 2022 AFP