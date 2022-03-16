俄遭制裁債券利息到期未付恐面臨違約

（法新社莫斯科16日電） 俄羅斯外幣債券利息支付期限今天到期，但莫斯科入侵烏克蘭遭到西方制裁，引發俄羅斯可能爆發債務違約的疑慮。

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倘若俄羅斯未能支付兩筆以美元計價債券總額1億1700萬美元利息，恐面臨數十年來首次債務違約。

俄羅斯侵略烏克蘭遭西方制裁，俄國在海外的3000億外彙存底成為目標。

由於受到制裁無法取得這些資金，俄羅斯恐被迫面臨違約的疑慮升高。

俄羅斯財政部本周宣布已寄發一張總金額1億1720萬美元的付款委託書，表明支付利息的意願。

俄羅斯財政部長希魯阿諾夫（Anton Siluanov）14日駁斥俄國無法支付債券利息的說法，並指控西方把俄國逼入「人為違約」。

不過，他強調俄羅斯願意根據俄國中央銀行在付款日當日的彙率，以盧布支付債券利息。

俄羅斯2018年開始發行的外幣公債納入以盧布支付的條文，但訂於今天到期利息支付的債券卻沒有這樣的條文。

根據惠譽國際信用評等公司（Fitch Ratings），在30天的寬限期結束後，以盧布支付將構成違約。

俄羅斯上一次外幣債務違約是在1918年，當時俄羅斯革命領袖列寧（Vladimir Lenin）拒絕承認遭推翻的沙皇發行的公債。

此外，俄羅斯國內以盧布計價的債券1998年曾爆發違約。

摩根大通（JPMorgan）分析師指出，美國的制裁不應該直接限制俄羅斯償債的能力。 根據美國財政部，俄羅斯中央銀行、財政部或國家財富基金3月1日前發行的債券，准許對美國實體支付利息至5月25日。

而在5月25日之後，將需要取得授權以繼續收到這些支付。

西方制裁已讓俄羅斯銀行和金融系統陷入癱瘓，導致盧布崩盤。

債務違約會切斷一個國家和金融市場的關係，幾年內不太可能重返市場。

惠譽15日表示，由於俄國央行實施管制的關係，外國投資人沒有收到3月2日到期的國內債券利息可以理解。

惠譽說：「若未在應付款到期30天內解決，將構成違約。」

© 2022 AFP