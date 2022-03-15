俄電視台員工持反戰標語闖直播被捕 馬克宏願協助

（法新社倫敦15日電） 俄羅斯國營電視台第一頻道（Channel One）一名女員工闖入正在直播新聞的攝影棚，手持標語高呼反戰，隨即遭逮捕。法國總統馬克宏今天表示，法國願意對這名女子提供協助。

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這名女子14日闖入正在直播新聞的攝影棚，手持標語站在主播後方。標語以英文和俄文寫道：「不要戰爭，停止戰爭。不要相信宣傳。他們在這裡對大家說謊。俄羅斯人民反對戰爭。」

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）說：「就這名女子的行動而言，這是流氓行徑。」他接着讚揚第一頻道是中流砥柱，提供客觀且即時的新聞。

他對記者表示：「第一頻道和那些負責的人，會繼續追查此事。」

關注抗議活動的獨立人權組織OVD-Info以及人權組織Agora領導人表示，這名抗議女子是第一頻道編輯奧斯雅尼可娃（Marina Ovsyannikova）。

莫斯科法院的代表告訴法新社，奧斯雅尼可娃今天已經出庭，她因違法抗議相關法規可能被判監禁10天。

俄國「塔斯社」（TASS）引述執法單位消息人士說法表示，調查當局今天正在研商，是否可以用新法懲罰抗議女子，最高可判她15年有期徒刑。

這項法律在俄羅斯入侵烏克蘭的8天後簽署立法。針對發布「明知是（有關俄軍的）錯誤消息」者，定出不同長度的刑期和罰款。報導關於俄軍「假消息」者，最長可能被關上15年。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天說，法國願意替奧斯雅尼可娃提供支援。

他對記者表示：「我們絕對願意採取外交手段提供協助，不論是透過使館或是其他形式。」他並表示，會在下次與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）通話時提到這項議題。

聯合國人權辦公室發言人夏姆達薩尼（Ravina Shamdasani）則讚揚這位女子是位「非常有勇氣的新聞人員」。

她在日內瓦的新聞簡報會上表示：「我們呼籲當局不要因為她行使了言論自由權，而必須面臨任何報復。」

© 2022 AFP