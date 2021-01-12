保守派社交平台Parler告亞馬遜 控事業遭扼殺

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社紐約11日電） 科技巨擘亞馬遜公司（Amazon）的網路部門日前迫使保守派偏愛的社交平台Parler下線，指控它未管控平台上煽動暴力的內容。Parler今天對亞馬遜提起訴訟。

總部設在內華達州的Parler請求聯邦法院下達禁止令，阻止亞馬遜網路服務（Amazon Web Services）對Parler切斷網路伺服器連線。

訴訟內容指出，關閉伺服器「等於拔掉醫院病患的生命維持器」，「將扼殺Parler的事業，而此時Parler 事業正準備一飛衝天」。

Parler並指控亞馬遜公司違反反托拉斯法，採取行動幫助Parler的對手推特公司（Twitter）。推特已以言詞可能煽動暴力為由，將美國總統川普的帳號停權。

訴狀內容指出：「亞馬遜網路服務決定實質終止Parler帳號，顯然有政治意圖。這項決定顯然也以減少微網誌服務市場競爭、圖利推特為目的。」

亞馬遜公司則稱這起訴訟「缺乏法律依據」。

亞馬遜網路服務發言人說：「我們尊重Parler自行決定平台上可以有哪些內容的權利。」

「不過，Parler上顯然有大量內容在鼓勵和煽動對他人施暴，而Parler卻無法或不願意立即辨別並移除這些內容，違反了我們的服務條款。」

Parler提出上述訴訟之際，網路巨頭們也紛紛封鎖連結川普支持者的管道。上周川普的死忠粉絲闖入美國國會大廈，還傳出有人策畫新的暴力示威，尤其是總統當選人拜登預計就職的那一天。

推特今天另表示，自8日起已停用7萬多個帳號，這些帳號主要在分享極右翼團體「匿名者Q」（QAnon）的陰謀論。

匿名者Q支持者在社群媒體宣揚陰謀論，包括聲稱川普暗中對抗一群兒童性侵者，針對的對象有重量級民主黨人、好萊塢名人與「國中之國」（deep state，意指幕後操控國家的集團）盟友。

© 2021 AFP