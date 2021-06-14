保羅布克合拿71分 太陽橫掃金塊晉西區決賽

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（法新社丹佛13日電） 美國職籃NBA鳳凰城太陽今天在保羅（Chris Paul）和布克（Devin Booker）合拿71分帶領下，終場125比118擊敗丹佛金塊，在季後賽次輪以4勝0敗挺進西區決賽。

今天比賽第3節剩3分52秒時，金塊球星約基奇（Nikola Jokic）在防守時打到太陽球員潘恩（Cameron Payne）臉部，最後遭判二級惡意犯規罰驅逐離場。太陽球星布克也因上前與約基奇理論且有肢體碰撞而吃上技術犯規。

太陽的保羅拿下全場最高37分，外加3籃板7助攻；布克繳出34分、11籃板雙十；布里吉斯（Mikal Bridges）挹注14分；艾頓（DeAndre Ayton）12分。

金塊方面，最高分是巴頓（Will Barton）25分；約基奇22分、11籃板雙十；小波特（Michael Porter Jr.）20分；莫里斯（Monte Morris）和坎帕佐（Facundo Campazzo）各獲19分、14分。

太陽接下來將迎戰猶他爵士和洛杉磯快艇之間的勝方，爭奪NBA總決賽門票。

© 2021 AFP