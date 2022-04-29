保羅手感發燙太陽烤鵜鶘 76人、獨行俠晉次輪

（法新社洛杉磯28日電） 美國職籃NBA球星保羅今天以百分之百命中率的完美演出，率鳳凰城太陽擊敗紐奧良鵜鶘，在西區季後賽首輪系列賽以4勝2敗勝出；費城76人與達拉斯獨行俠也晉級季後賽次輪。

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生涯12度入選明星賽的保羅（Chris Paul）14投全數命中，創下新的季後賽紀錄，助太陽以115比109淘汰鵜鶘。

布克（Devin Booker）肌腱傷勢痊癒歸隊，他在第4節尾聲命中關鍵的三分球，助太陽取得領先，今天全場貢獻13分。 西區頭號種子太陽接下來將在季後賽次輪迎戰達拉斯獨行俠。

獨行俠今天以96比96險勝猶他爵士，系列賽以4比2淘汰對手晉級。

獨行俠克服第3節一度落後12分的頹勢勝出，後衛唐西奇（Luka Doncic）與布朗森（Jalen Brunson）今天雙雙攻下24分。

爵士前鋒鮑格達諾維奇（Bojan Bogdanovic）壓哨三分失手，讓獨行俠拿走勝利。

費城76人在恩比德（Joel Embiid）轟進33分率領下，以132比97擊潰多倫多暴龍，在東區季後賽首輪系列賽以4勝2敗勝出，順利晉級東區季後賽次輪，接着將迎戰頭號種子邁阿密熱火。

近期受到拇指韌帶撕裂所苦的恩比德今天火力全開，除了砍下33分，還外帶10籃板、3阻攻與2抄截。

76人後衛馬克西（Tyrese Maxey）攻下25分，「大鬍子」哈登（James Harden）挹注22分15助攻與6籃板。哈里斯（Tobias Harris）貢獻19分，葛林（Danny Green）繳出12分。

暴龍的布謝（Chris Boucher）攻下全隊最高的25分並抓下10籃板，西雅坎（Pascal Siakam）挹注24分。

© 2022 AFP