保羅疑染疫停賽歸期不定 NBA太陽出現大利空

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社鳳凰城16日電） NBA今天證實有1名球員的COVID-19篩檢呈陽性反應，另有媒體爆料，確診者就是已打過疫苗的保羅，由於他的歸期不定，讓已晉級西區冠軍賽的太陽出現一大利空。

美國職籃NBA鳳凰城太陽本季在保羅（Chris Paul）加入後脫胎換骨，例行賽拿下51勝21敗的成績，勝率7成08，僅以1場勝差排在猶他爵士之後，位居西區第2。

季後賽首輪，太陽4比2淘汰有詹姆斯（LeBron James）、戴維斯（Anthony Davis）兩大球星坐鎮的第7種子洛杉磯湖人，次輪再以4比0橫掃有本季年度最有價值球員（MVP）約基奇（Nikola Jokic）率領的第3種子丹佛金塊，成為首支闖進分區冠軍賽的球隊，太陽能有如此耀眼成績，保羅的貢獻絕對是最大的關鍵。

但前途似錦的太陽，恐將面臨保羅本季報銷的大利空。

NBA今天宣布，6月9日做的164個2019冠狀病毒疾病（COVID-19）篩檢結果出爐，其中有1名球員的檢測結果呈陽性反應。

根據聯盟的新聞稿，任何人只要篩檢結果呈陽性反應，或證實與染疫者有密切接觸，將必須進行隔離，直到符合NBA和球員工會根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）的建議所制訂的規範為止。

根據亞利桑那體育（Arizona Sports）記者甘巴多羅（John Gambadoro）所言，即便曾在2月接種了輝瑞（Pfizer）疫苗，保羅的COVID-19篩檢仍呈陽性反應。

他是NBA近3周以來，染疫的首例。

目前不確定保羅是否有出現相關癥狀。

運動新聞網站「運動員」（The Athletic）記者查蘭尼亞（Shams Charania）今天早上率先披露保羅被放入NBA健康安全協議的限制出賽名單中。在此同時，保羅德歸期未定，是否能在即將開打的西區冠軍賽上場，也還是未知數。

太陽總教練威廉斯（Monty Williams）在球隊今天的訓練後表示：「這就像之前我們有人出現相同情況一樣，我們得照着規範走，且大家自然是會對那個人感到擔憂。」

今年例行賽，保羅平均每場比賽可獲16.4分、8.9助攻。

在太陽橫掃金塊的系列賽，保羅在4場比賽中，平均可有25.5分、10.3助攻的成績，投籃命中率也高達6成3。

© 2021 AFP